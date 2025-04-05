Подготовку к старту "Ракеты Победы" показали на Байконуре

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала серию снимков о том, как на космодроме "Байконур" идет подготовка к старту "Ракеты Победы" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-27", сообщает Zakon.kz.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 8 апреля 2025 года в 10:47 по времени Астаны. Свое название она получила в честь 80-летия Великой Победы.

Фото: "Роскосмос"

"Утром 5 апреля ракету-носитель с кораблем "Союз-МС 27" вывезли из монтажно-испытательного комплекса (МИК) и установили на стартовом столе. Это одна из самых красивых операций на космодроме. На вывоз всегда приезжают только дублеры, основной экипаж свою ракету до старта не видит", – пояснили в пресс-службе "Роскосмоса".

Фото: "Роскосмос"

Фото: "Роскосмос"

Фото: "Роскосмос"

В экипаже "Союза МС-27" космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. С собой они везут 180 кг груза.

Возвращение на Землю запланировано на 9 декабря 2025 года. Космонавты проведут на орбите восемь месяцев. За это время им предстоит выполнить 50 научных экспериментов.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" запретил американцам собирать микроорганизмы на модулях российского сегмента МКС для самого масштабного в истории научного исследования микробов на станции.