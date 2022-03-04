Бахыт Сарсекбаев: Желаю готовить казахских боксеров

– Бахыт, давайте напомним читателям о том, как вы пришли в бокс. Какие были первые шаги?

– Начал заниматься боксом в детстве, в Узбекистане, где родился. Пошел с соседскими пацанами посмотреть тренировку, интересно было, как грушу бьют, и там остался. Разрешили ходить на тренировку бесплатно, раньше секции такие были. И вот с 12 лет я непрерывно связан с боксом. Можно сказать, почти 30 лет в боксе.

– Достигли ли вы всех своих целей, поставленных в спорте? Почему не продолжили карьеру в профессионалах?

– Высшая точка в боксе – «золото» Олимпиады, которого я достиг в 2008 году. Я считаю, что профессиональный бокс – это профессия человека, то, чем он хочет заниматься. А любительский бокс – во благо Родины поднимаешь флаг, идет зачет очков, получаешь медали.

Фото: Instagram/b.sarsekbayev

– Работал в разных структурах, все связано было с боксом. Многие годы тружусь со студентами Казахской Академии спорта и туризма. Имею опыт работы старшим тренером в экспериментальной сборной Казахстана по боксу, которая когда-то существовала под Алматы. Работал с молодыми ребятами. Бокс – это не спринт, а забег на длинные дистанции. Наша цель была планомерно подводить молодых боксеров к взрослой национальной сборной. Сейчас иногда провожу онлайн-семинары для наших боксеров.

– Новым проектом, который получил название ART-Sport, тоже успели заняться?

– Не совсем. Да, эта тема не нова для нашей страны, начала она свое движение в прошлом году. Но на данный момент реализация этого проекта остановлена из-за отсутствия финансов. Как говорят, закончились выделенные ваучеры. ART-Sport – это хорошая программа, но ее надо доработать, и я об этом сказал министру Даурену Абаеву. По этому проекту у меня были сотни звонков, когда я хотел им заняться.

– Меня интересует статус олимпийских чемпионов, почему они уезжают в другие страны. Я считаю, что из-за большого оттока специалистов-профессионалов у нас снизились результаты. Выращивают чемпионов для других стран. Не буду скрывать, на данный момент у меня тоже есть несколько предложений из-за рубежа. У меня есть приглашения из трех стран. Подумываю, если я здесь не нужен, то придется сделать выбор, рано или поздно.

– В истории казахстанского бокса были примеры, когда наши специалисты помогали зарубежным странам. Вы же не будете первый, что останавливает?

– Меня держит только одно. Я патриот своей страны, хочу приносить пользу своему государству. Хочу, чтобы наши ребята поднимали казахстанский флаг на международных турнирах. Нужно поднимать сельский спорт, в ауле столько талантов. Вы прекрасно знаете, что большинство наших олимпийских чемпионов вышло с аулов, включая меня. В городе большой соблазн, немногие родители хотят отдавать своих детей в бокс или борьбу. Столько государственных спортивных объектов построено, но туда не могут наши сборники зайти, о каких результатах можем спрашивать? Две Олимпиады прошло, ни одной награды высшей пробы.

Фото: Instagram/b.sarsekbayev

– Бокс дал мне все в моей жизни. Многого добился и хочу поделиться своим опытом. Сразу скажу вам правду, я уже был на встрече с министром. Обсуждали ряд вопросов, касающихся казахстанского спорта. Если предложат место, то я могу быть только в качестве советника, не более этого. Давать советы и консультации. Я при встрече с министром объяснил свое видение нашего бокса. Желаю готовить казахских боксеров. Простой пример: был недавно в одном из аулов Алматинской области и посетил школу, где дети занимались борьбой. Попросили показать мастер-класс, и сотни детей просто не отпускали и просили продолжить тренировки. Как глаза у них горят! Какая бешеная мотивация у них!

– Бахыт, вы всегда открыто и правдиво высказываетесь. Как считаете, что-то изменится к лучшему в нашем спорте?

– Изменения в любом случае когда-то должны быть. Нам надо пахать, поднимать спорт казахский. Просто создайте условия, чтоб не ходили, умоляли и просили. Сколько у нас призеров разных чемпионатов и Олимпиад, пригласите их, дайте им возможность показать себя работой.