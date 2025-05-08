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Культура и шоу-бизнес

"Как Киркоров после концерта": Асель Сагатова похвасталась количеством букетов на юбилей

&quot;Как Киркоров после концерта&quot;: Асель Сагатова похвасталась количеством букетов на юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:54 Фото: Instagram/asselsagatova
Известная казахстанская актриса Асель Сагатова, которая недавно отметила 40-летие, показала, сколько букетов получила на свой юбилей, сообщает Zakon.kz.

Фотографией, где именинница позирует на фоне шикарных цветов, появилась в Instagram-Stories накануне, 7 мая 2025 года.

Фото: Instagram/asselsagatova

"Проснуться примерно как Киркоров после концерта", – подписала снимок Сагатова.

А сегодня актриса показала, с чего начала свой день.

Фото: Instagram/asselsagatova

"Какой-то помидор после тенниса", – написала Асель.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:54
Асель Сагатова и Тауекел Мусилим на лыжах в национальных образах покорили Казнет

40 лет Асель Сагатовой исполнилось 5 мая 2025 года. В этот день актриса поделилась своими ощущениями в новом возрасте.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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