"Как Киркоров после концерта": Асель Сагатова похвасталась количеством букетов на юбилей
Фото: Instagram/asselsagatova
Известная казахстанская актриса Асель Сагатова, которая недавно отметила 40-летие, показала, сколько букетов получила на свой юбилей, сообщает Zakon.kz.
Фотографией, где именинница позирует на фоне шикарных цветов, появилась в Instagram-Stories накануне, 7 мая 2025 года.
Фото: Instagram/asselsagatova
"Проснуться примерно как Киркоров после концерта", – подписала снимок Сагатова.
А сегодня актриса показала, с чего начала свой день.
Фото: Instagram/asselsagatova
"Какой-то помидор после тенниса", – написала Асель.
40 лет Асель Сагатовой исполнилось 5 мая 2025 года. В этот день актриса поделилась своими ощущениями в новом возрасте.
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