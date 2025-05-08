"Как Киркоров после концерта": Асель Сагатова похвасталась количеством букетов на юбилей

Известная казахстанская актриса Асель Сагатова, которая недавно отметила 40-летие, показала, сколько букетов получила на свой юбилей, сообщает Zakon.kz.

Фотографией, где именинница позирует на фоне шикарных цветов, появилась в Instagram-Stories накануне, 7 мая 2025 года.

Фото: Instagram/asselsagatova

"Проснуться примерно как Киркоров после концерта", – подписала снимок Сагатова.

А сегодня актриса показала, с чего начала свой день.

Фото: Instagram/asselsagatova

"Какой-то помидор после тенниса", – написала Асель.

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40 лет Асель Сагатовой исполнилось 5 мая 2025 года. В этот день актриса поделилась своими ощущениями в новом возрасте.