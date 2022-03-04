Транзитные грузоперевозки через страны ЕС пойдут по «зеленому коридору» — Ерлан Абсатов

- Ерлан Сембекович, в каком положении находятся сейчас казахстанские грузоотправители, осуществляющие международные грузоперевозки? Возникают ли у них какие-либо трудности в связи с санкциями против России?

- Санкционные ограничения касаются только Российской Федерации, поэтому казахстанские компании не подпадают под те санкции, которые вводят друг другу страны Европейского Союза и Россия.

Но есть определенные сложности и проблемы логистики в отношении транзита в части железнодорожного транспорта, когда некоторые моменты необходимо согласовывать с Российской железной дорогой и далее с партнерами.

Что касается автомобильного транспорта, то транзит идет. Идет из Польши в Беларусь, из Беларуси через Россию — в Казахстан. В принципе эти перевозки проходят в штатном режиме. Конечно, есть некие задержки, но они не существенные, поэтому какой-либо особой ситуации в транзите казахстанских автотранспортных компаний, следующих из европейских стран, пока не наблюдается. По крайней мере, такая информация сейчас не поступает.

- А как идут отправки грузов через морские порты России в третьи страны?

- К сожалению, здесь наши перевозчики, наши экспортеры сталкиваются с рядом ограничений, которые вводит Европейский Союз, но эти ограничения опять же предусмотрены только в отношении российских резидентов и российских транспортных компаний.

К примеру, буквально вчера мы провели переговоры с Министерством транспорта и всем транспортным активом Латвии, и они в один голос заверили нас, что никаких ограничений, никаких препятствий для казахстанской продукции у них нет.

Хотелось бы сказать о двух моментах, по которым могут быть ограничения.

Первое – проведение валютных операций. Если банк находится в списке санкций, выдвинутых Европейским Союзом, в том числе Латвией, то казахстанский экспортер, который осуществляет свои грузоперевозки через порты, не сможет отправить свой груз. Это первое ограничение.

Второе – по заходу судна. Как вы знаете, недавно были опубликованы новые требования, новые санкции Евросоюза против России, касающиеся захода судов в порты ЕС.

И тут же нам латвийская сторона заявляет, что если казахстанский перевозчик будет фрахтовать российское судно, либо судно, находящееся под санкцией ЕС, то, соответственно, у нас тоже будут ограничения.

- Какова в целом картина грузоперевозок на евразийском пространстве на сегодняшний день? Есть ли какие-то принципиальные изменения?

- В целом логистика на евразийском пространстве не изменилась, она осуществляется. В рамках ЕС у нас есть безразрешительные системы на автомобильные перевозки, действует договор о Евразийском Союзе и все перевозки, которые проходят на его территории, осуществляются в штатном режиме.

- Есть ли у казахстанских логистических компаний и международных грузоперевозчиков запасные маршруты?

- В качестве альтернативного сухопутного маршрута по доставке грузов в Европу мы предлагаем использовать мощности морских портов Актау и Курык, далее на Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию и дальше в западно-европейские страны. И сейчас совместно с комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК прорабатываем благоприятные условия для обеспечения надлежащим количеством бланков разрешений.

Мы уверены, что этот маршрут зарекомендует себя, он является одним из безопасных для перевозок нашими компаниями. Но по времени он будет дольше, чем стандартные классические маршруты, когда, к примеру, мы доставляли грузы из Казахстана транзитом через Россию, Беларусь, Польшу, Германию и другие европейские страны.

Потому как по этому маршруту увеличивается пробег автотранспортного средства, то там уже другой километраж будет. Также на пути этого маршрута есть морская составляющая, например, паром, плюс погодные условия, график отправки и ряд других моментов, которые тоже влияют на сроки.

Но в любом случае данный маршрут мы считаем перспективным. Поскольку он будет безопасным, по нему можно будет осуществлять перевозки независимо от тех действий, которые происходят сейчас между Украиной и Россией.

- Ерлан Сембекович, какова ситуация с казахстанскими водителями, оставшимися на территории Украины?

В настоящее время совместно с посольством Украины прорабатывается вопрос вывоза наших водителей вместе с их автотранспортными средствами. Для этого мы используем через Польшу, так называемый, «зеленый коридор» для беспрепятственного перехода наших граждан и наших транспортных средств. Из Польши они последуют в Беларусь, из Беларуси в Россию, из России в Казахстан.

Таким образом, этот маршрут будет использован для вывода и вывоза наших автотранспортных средств вместе с нашими гражданами-водителями, а также для доставки товаров в страны Евросоюза.