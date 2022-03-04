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15:28 04.03.2022

Редкое событие: Минэкологии о съемках снежного барса в ущелье Шымбулака

видео в ущелье Шымбулак Фото: pixabay
Очевидцы засняли снежного барса в ущелье Шымбулака. В Министерстве экологии прокомментировали видео с хищником, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, видео, на котором зафиксирован снежный барс в ущелье Шымбулака, привлекло всеобщее внимание и вызвало интерес.

Барс не является постоянным обитателем мест, где произошла съемка. Его появление в этом районе может быть напрямую связано с миграцией копытных животных (косули, сибирские козероги и др.), которых считают кормовой базой барса. Можно сказать, что видеозапись – редкое событие и удачная съемка.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

Комментаторы отметили, что «год будет удачливый и счастливый».

  • Красивый. Наверное, проголодался.

  • Малыш, не показывайся больше. У нас мало хороших людей.

  • Очень близко к людям подобрался! Они так не делают! Значит реально голод.

  • Чертовски повезло увидеть этого царя.

  • К большой удачи, – добавили пользователи.

Анастасия Московчук
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