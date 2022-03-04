15:28 04.03.2022
Редкое событие: Минэкологии о съемках снежного барса в ущелье Шымбулака
Фото: pixabay
Очевидцы засняли снежного барса в ущелье Шымбулака. В Министерстве экологии прокомментировали видео с хищником, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, видео, на котором зафиксирован снежный барс в ущелье Шымбулака, привлекло всеобщее внимание и вызвало интерес.
Барс не является постоянным обитателем мест, где произошла съемка. Его появление в этом районе может быть напрямую связано с миграцией копытных животных (косули, сибирские козероги и др.), которых считают кормовой базой барса. Можно сказать, что видеозапись – редкое событие и удачная съемка.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
Комментаторы отметили, что «год будет удачливый и счастливый».
Красивый. Наверное, проголодался.
Малыш, не показывайся больше. У нас мало хороших людей.
Очень близко к людям подобрался! Они так не делают! Значит реально голод.
Чертовски повезло увидеть этого царя.
К большой удачи, – добавили пользователи.