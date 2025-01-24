Новый кадр снежного барса: редкие снимки из Катон-Карагайского нацпарка

В Катон-Карагайском национальном парке снова засняли снежного барса на фотоловушку. Администрация заповедника поделилась новым видео, отметив, что это является знаменательным событием, сообщает Zakon.kz.

Эти кадры были сделаны в период с декабря 2024 года по январь 2025 года.

"Редкий снежный барс снова попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы". Пресс-служба Катон-Карагайского национального парка

Особо администрация отметила труд инспектора Аршатинского лесничества Жомарта Аманбаева.

Снежный барс – символ гор Алтая, бесценное наследие природы.

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До этого о снежном барсе в этом парке мы рассказывали 14 января.