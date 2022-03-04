15:32 04.03.2022
Дождливая погода ждет алматинцев
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 5-7 марта. В городе два дня будет дождливая погода, передает Zakon.kz.
5 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +13...+15°С.
6 марта – переменная облачность, днем дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +11...+13°С.
7 марта – переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.
Выходные в Казахстане будут дождливыми
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