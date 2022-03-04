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16:07 04.03.2022

Токаеву доложили о реформировании АО «Банк развития Казахстана»

Касым-Жомарт Токаев, Канат Шарлапаев Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления холдинга «Байтерек» Каната Шарлапаева, передает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт Акорды, глава государства был проинформирован о деятельности холдинга за 2021 год и планах на предстоящий период. В 2021 году 37 крупных проектов получили поддержку на сумму 533,2 млрд тенге, еще 7 проектов введены в эксплуатацию. 57,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму 2,2 трлн тенге. 236,8 млрд тенге направлено на поддержку отечественных экспортеров.

Согласно представленным президенту данным, в рамках развития агропромышленного комплекса выдано свыше 26 тысяч займов на общую сумму 464,2 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в 2021 году порядка 130 тысяч семей приобрели жилье или улучшили свои жилищные условия. Кроме того, по состоянию на 1 января 2022 года 458 тысяч вкладчиков воспользовались единовременными пенсионными выплатами на сумму более 1,97 трлн тенге.

Канат Шарлапаев подробно рассказал о реализации поручений главы государства по реформированию АО «Банк развития Казахстана» и изменению в составе его менеджмента.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о планах холдинга на текущий год по развитию микро- и малого предпринимательства, внедрению механизма субсидирования части арендной платы для социально уязвимых слоев населения. В ходе встречи также обсуждались меры по расширению государственной поддержки для создания рабочих мест.

Анастасия Стативкина
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