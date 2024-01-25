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Токаеву доложили об итогах работы "Казахтелекома"

Токаеву доложили об итогах работы Казахтелекома Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 25 января, Куанышбек Есекеев доложил главе государства о результатах работы группы компаний "Казахтелеком" в 2023 году и планах на предстоящий период.

Глава "Казахтелекома" рассказал, как исполняется поручение президента по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года и о работе по улучшению качества сервиса. По его словам, в 2024 году 63 тыс. абонентов компании рассчитывают перевести с устаревших медных линий на современные оптические. Еще 50 тыс. клиентов заменят модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.

Куанышбек Есекеев также доложил о реализации проекта по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Этот проект позволит увеличить транзит международного трафика по территории Казахстана и превратит страну в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.
"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене. Глава государства также отметил необходимость обеспечения всех граждан современными телекоммуникационными услугами и поручил продолжить своевременную реализацию всех инвестиционных проектов компании", – сообщили в пресс-службе Акорды.
До этого Касым-Жомарт Токаев выслушал отчет основателя компании Astana Motors.

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