Что подарить на 8 Марта: делаем, как звезды кино и эстрады

Миллионы мужчин по всему Казахстану готовятся поздравлять своих мам, бабушек, жен, дочек, внучек, девушек и коллег с Международным женским днем.

Актер Рамазан Амантай (Еркош в «Бизнес по-казахски», «I go to school») уже поздравил свою супругу с предстоящим праздником, теперь он готовится поздравить маму.

Могу посоветовать подарить что-то из украшений – цепочку, колечки. Рамазан Амантай

Актер Аскар Ильясов отметил, что ни одно поздравление с 8 Марта не обходится без цветов. Это могут быть как классические букеты из роз, так и нежные весенние тюльпаны.

Я в плане подарков банальный и стеснительный. Цветы обычно дарю маме, бабушке и девушке, которая мне нравится. Но, к счастью или к сожалению, таких девушек мало в моей жизни в последнее время, поэтому я сейчас, кроме мамы и бабушки, никому цветы не дарю. Аскар Ильясов

Главное в деле выбора букета – личное участие, потому что удаленно, по фотографии, не всегда определишь, насколько красив букет. Поэтому, если вы далеко от той, кого хотите поздравить, лучше попросить друзей/родственников/знакомых о том, чтобы привезли букет от вашего имени, как это сделал пару лет назад Кайрат Нуртас – он попросил друзей подарить находящейся в другом городе маме, Гульзире Айдарбековой, букет цветов от его имени.

Что касается подарка, то можно преподнести такой сюрприз, о котором дама будет помнить всю жизнь.

Однажды в качестве подарка мне привезли целую лошадь, даже стыдно говорить. Но чаще дарят сладости, цветы, игрушки, кольца, серьги, платья, сумки, туфли. Продюсер Баян Алагузова

Цена и фасон подарка должны зависеть, конечно, от размеров кошелька, но главное, чтобы вы примерно хотя бы знали, чего ждет и что хочет получить в подарок девушка.

В плане подарков я, наверное, банален. Дарю цветы, как обычно. Если говорить о больших подарках, то в этом году iPhone подарил жене. А когда мы квартиру покупали, подарил маме такой подарок. Певец, победитель «SuperStar KZ» Нуржан Керменбаев

Впрочем, одна и та же вещь может показаться странным подарком для одних женщин и вполне приемлемым – для других.

Сейчас на 8 Марта я заказала у своего супруга диски на машину. Я считаю, что это недешевый подарок, потому что это где-то около полумиллиона стоит. Может быть, кому-то такой подарок покажется странным, но я его очень жду. Но самый дорогой подарок, который мне когда-либо дарили, – это машина, наверное. И дом, который для нас купил супруг. Актриса Айым Сеитметова

Способ «Спроси у любимой, что она хочет», конечно, не оставляет вариантов для сюрприза, зато вы точно будете знать, что не разочаруете своим подарком.

При выборе презента важно оценивать свои финансовые возможности и не брать бездумно кредиты ради того, чтобы купить что-то очень дорогое. Такой мудрый совет дал казахстанским мужчинам продюсер, актер Нурлан Коянбаев.

Цветы – подарок от природы, который всегда вызовет приятные эмоции, они на первом месте. И внимание к своим половинкам – мамам, бабушкам, дочкам, внучкам. Конечно, мы, мужчины, добавляем еще что-то в качестве подарков, но в нынешней ситуации не все могут позволить себе дорогой подарок. Поэтому цветы и, по возможности, еще что-то. Нурлан Коянбаев

Следуют ли советам звезд казахстанцы?

Статистика продаж сервисов по заказу товаров в преддверии 8 Марта показывает, что казахстанцы в феврале-марте стали чаще приобретать товары для хобби и рукоделия. К примеру, выросли продажи необходимых вещей для самостоятельного создания свечей, популярны также наборы для вязания, различные мозаики и картины, выполняющиеся аппликацией из страз.

Тренд на полезные подарки из категории товаров для здоровья и красоты, который отмечали аналитики маркетплейсов в прошлом году, продолжает активно развиваться: продажи массажных наборов для лица выросли в 31 раз, массажных подушек – в 23 раза.

Украшения, как и в прошлом году, занимают лидирующие позиции среди подарков к 8 Марта: продажи браслетов в феврале выросли в 33 раза по отношению к показателям прошлого года. При этом пользователи заказывали как ювелирные украшения, так и аксессуары из натуральных камней. Ожерелья и подвески стали приобретать в 14 раз чаще, спрос на украшения для волос вырос в 11 раз, а на броши и кольца – в три раза.

В 8 раз выросли продажи товаров для стайлинга волос: стайлеры с функциями фена, плойки и выпрямителя, щипцы для завивки, наборы бигуди, брашинги и другие товары для создания прически.