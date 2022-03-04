В преддверии 8 Марта жительница Эмбы выиграла 5 млн тенге в лотерею «Сәтті Жұлдыз»

По словам победительницы, в лотерее она участвует нечасто, но покупает билеты по возможности. Выигрыши случались и раньше, но так крупно ей повезло впервые.

Я зашла в отделение «Казпочты», решила купить один билет «Құттықтаймыз» за 2000 тенге и в результате выиграла 5000 тенге. Эти деньги потратила на покупку еще двух билетов – «Мега Казино» и «Құттықтаймыз». Последний оказался счастливым. Вы бы видели, как я радовалась, когда увидела выигранную сумму! Я была в шоке, прыгала от счастья! И представить не могла, что мне когда-то так крупно повезет. Жительница Эмбы

Фото: «Сәтті Жұлдыз»

Как рассказала девушка, часть выигранной суммы она потратит на покупку желанного смартфона – старый сломался, все остальное отдаст родителям.

Незадолго до наступления весны и Международного женского дня Национальный оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» порадовал своих участников чередой «женских» выигрышей. Будто сама фортуна была на стороне представительниц слабого пола, щедро одаривая их солидными призами.

Так, ранее 76-летняя жительница Костаная выиграла 10 млн тенге, которые сможет вложить в давнюю мечту – приобретение собственного жилья. Еще две счастливицы выиграли 3 686 000 тенге и автомобиль, соответственно.

Между тем «Сәтті Жұлдыз» открывает весну праздничными предложениями. Помимо привычных цветов, мужчины могут подарить своим дамам шанс на крупную победу: купив билеты моментальной беспроигрышной лотереи «Құттықтаймыз» за 2000 тенге, вы выигрываете до 5 млн. Участник лотереи вносит плату за набор лотерейных билетов в кассу торговой точки в размере 2000 тенге. Под защитным слоем в игровом окне содержится шесть чисел. Билет является выигрышным, если совпадет три числа, а номинал выигрыша будет равен совпавшему числу.

Ближайший тираж TeleBingo обещает множество уникальных призов. Помимо впечатляющего СуперБинго в 232 млн тенге, будет разыграна квартира! Для участия в этом розыгрыше достаточно купить 5 билетов на сумму 2500 тенге. Шанс на удачу в эти выходные высок как никогда.