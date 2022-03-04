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17:35 04.03.2022

Российский велогонщик Павел Сиваков будет выступать за Францию

Велоспорта Смена Гражданства Фото: Instagram/pavel_sivakov
Ведущий российский велогонщик Павел Сиваков официально принял французское спортивное гражданство. Он отметил, что пошел на такой шаг не только из-за обстановки в Украине, сообщает Zakon.kz.

Павел Сиваков теперь будет выступать под французской гоночной лицензией. Эту новость сообщили представители команды Grenadiers, передает ineosgrenadiers

Я родился в Италии и переехал во Францию, когда мне был год. Франция – это место, где я вырос и получил образование, и где я влюбился в велоспорт, что привело меня в гонки. Это словно мой дом. Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI. Павел Сиваков

Велогонщик не скрывает, что на такой шаг пошел не только из-за обстановки в Украине, ноcz также из-за преимуществ в плане карьерного роста, о чем говорил еще год назад.

Я задумывался, что лучше для моей карьеры. Инфраструктура сборной Франции намного лучше, чем у сборной России. Это очевидно. Я еще думал: а быть французским спортсменом лучше, чем русским? Чтобы еще спонсоры приходили. По сути, понимаю, что это неважно. Мне что французский флаг, что российский, я все равно Павел Сиваков.Павел Сиваков

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Куандык Шынасилов
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