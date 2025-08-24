#АЭС в Казахстане
Мир

Это огромный ущерб имиджу Франции: Павел Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки

Павел Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 23:16 Фото: Instagram/durov
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о том, что его "арестовали из-за ошибки французской полиции", сообщает Zakon.kz.

В Telegram он прокомментировал свой арест в Париже.

"Год назад французская полиция задержала меня на четыре дня за то, что какие-то люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений. Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Спустя год "уголовное расследование" против меня все еще пытается найти хоть что-то, что я или Telegram сделали неправильно. Наши процедуры модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда отвечал на все юридически обязывающие запросы из Франции", – написал бизнесмен.

Затем он добавил, что его арест был ошибкой правоохранителей.

"По иронии судьбы меня арестовали из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали законы Франции и ЕС и не направляли ни одного запроса в Telegram в рамках необходимой юридической процедуры. Они могли бы узнать правильную процедуру, просто погуглив или спросив. Спустя год после этого странного ареста мне все еще приходится возвращаться во Францию ​​каждые 14 дней, и дата подачи апелляции пока не предвидится. К сожалению, единственным результатом моего ареста стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. Мы продолжим бороться – и мы победим", – резюмировал предприниматель.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

29 июля 2025 года стало известно, что Дурова допросили в суде Парижа (Франция). Допрос продолжался более девяти часов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
