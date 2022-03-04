Учеными открыта новая технология для исследования кровеносных сосудов

Как говорится в материале исследования, опубликованном в журнале Nature Methods, для этого специалисты применили полимерную смесь, которая заполняет кровеносные сосуды и делает их видимыми для сканирования.

Отмечается, что такую технологию визуализации возможно применить в диагностике органов и тканей.

Специалисты уже испытали технологию на тканях мышей, данный метод получил название VascuViz. В эксперименте использовалась быстротвердеющая полимерная смесь для заполнения кровеносных сосудов. По словам ученых, технология работает в разных масштабах – от самых крупных артерий до мельчайших капилляров. С ее помощью можно увидеть мелкие детали, которые были бы недоступны обычным методам.

По мнению исследователей, VascuViz поможет выяснить сложную роль кровотока в состоянии нормы и во время болезни.

Теперь мы можем более точно оценить такие характеристики, как кровоток в реальных кровеносных сосудах, и объединить их с дополнительной информацией, такой как плотность клеток, – отметили инженеры, принимавшие участие в исследовании.

Результат исследования, произведенного с помощью технологии VascuViz, можно загрузить в компьютерную модель и наблюдать за течением крови для понимания того, как развиваются и могут прогрессировать болезни.

По утверждению исследователей, данная технология позволяет обеспечить комплексный подход к диагностике. Такие методы, как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и микроскопия, должны применяться по отдельности. Новая разработка создает подробную трехмерную модель положения кровеносных сосудов.