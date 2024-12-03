Ученые впервые обнаружили следы инопланетян на Марсе – исследование

Анализируя данные различных миссий на Марс, группа космических исследователей выявила новые подсказки, указывающие на возможную инопланетную жизнь под поверхностью планеты, сообщает Zakon.kz.

По информации New Scientist, группа ученых во главе с Андреа Буттурини считает, что древняя марсианская равнина Ацидалийская равнина может быть потенциальным убежищем для микробной жизни, в частности метаногенов, скрывающихся глубоко под поверхностью грунта.

Анализируя данные различных миссий на Марс, команда определила подповерхностную зону глубиной от 4,3 до 8,8 км, где условия могут поддерживать микробную активность. Эта подповерхностная среда, защищенная от суровых условий поверхности, может сохранять остатки древней воды и геотермального тепла, важнейших элементов для жизни.

Хотя идея марсианских микробов может показаться надуманной, это открытие вселяет надежду на возможность внеземной жизни и открывает новые пути для будущих исследований.

Используя данные, полученные с множества орбитальных аппаратов и марсоходов, посетивших Красную планету, исследователи обнаружили, что Ацидалийская равнина – шириной 3 тыс. км в северном полушарии Марса – по-видимому, имеет подходящие условия для существования метаногенов, бактерий, вырабатывающих метан, на глубине 4,3-8,8 км под поверхностью.

Чтобы обнаружить доказательства существования жизни на Марсе, исследователям придется пробурить скважины на многие километры под его поверхностью, а это требует передовых пилотируемых миссий и технологий, которые еще будут неосуществимы много лет.

Ранее биолог заявила, что план Илона Маска создать колонию на Марсе закончится массовой гибелью людей.

