Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые впервые обнаружили следы инопланетян на Марсе – исследование

Ученые впервые обнаружили следы инопланетян на Марсе, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 20:59 Фото: pixabay
Анализируя данные различных миссий на Марс, группа космических исследователей выявила новые подсказки, указывающие на возможную инопланетную жизнь под поверхностью планеты, сообщает Zakon.kz.

По информации New Scientist, группа ученых во главе с Андреа Буттурини считает, что древняя марсианская равнина Ацидалийская равнина может быть потенциальным убежищем для микробной жизни, в частности метаногенов, скрывающихся глубоко под поверхностью грунта.

Анализируя данные различных миссий на Марс, команда определила подповерхностную зону глубиной от 4,3 до 8,8 км, где условия могут поддерживать микробную активность. Эта подповерхностная среда, защищенная от суровых условий поверхности, может сохранять остатки древней воды и геотермального тепла, важнейших элементов для жизни.

Хотя идея марсианских микробов может показаться надуманной, это открытие вселяет надежду на возможность внеземной жизни и открывает новые пути для будущих исследований.

Используя данные, полученные с множества орбитальных аппаратов и марсоходов, посетивших Красную планету, исследователи обнаружили, что Ацидалийская равнина – шириной 3 тыс. км в северном полушарии Марса – по-видимому, имеет подходящие условия для существования метаногенов, бактерий, вырабатывающих метан, на глубине 4,3-8,8 км под поверхностью.

Чтобы обнаружить доказательства существования жизни на Марсе, исследователям придется пробурить скважины на многие километры под его поверхностью, а это требует передовых пилотируемых миссий и технологий, которые еще будут неосуществимы много лет.

Ранее биолог заявила, что план Илона Маска создать колонию на Марсе закончится массовой гибелью людей.

Читайте также

Китай впервые запустил ракету с коммерческого космодрома
Китай впервые запустил ракету с коммерческого космодрома
План Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей
План Илона Маска создать колонию на Марсе закончится массовой гибелью людей – биолог
У сколопендр обнаружили способность менять токсичность яда
У сколопендр обнаружили способность менять токсичность яда – исследование
Аксинья Титова
2024 год Космонавты Ученые Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: