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18:25 04.03.2022

Ученые установили, сколько нужно пройти шагов в день, чтобы быть здоровым

Прогулка Фото: pixabay
Исследователи опровергли бытующее мнение о том, что для поддержания здоровья нужно делать не меньше 10 тыс. шагов в день, передает Zakon.kz.

Как пишет Science Alert, ученые проанализировали данные десятков тысяч людей на четырех континентах и пришли к выводу, что оптимальное количество шагов зависит от возраста и приближается к 6000.

Они также отметили, что даже небольшая подвижность благоприятно влияет на физическое состояние, особенно людей, ведущих малоактивный образ жизни. Начать можно с получасовой интенсивной активности в день. Тренировки помогут долго оставаться в ясном уме и сохранят силу сердца и костей.

Ирина Мишура
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