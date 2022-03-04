Ученые установили, сколько нужно пройти шагов в день, чтобы быть здоровым

Как пишет Science Alert, ученые проанализировали данные десятков тысяч людей на четырех континентах и пришли к выводу, что оптимальное количество шагов зависит от возраста и приближается к 6000.

Они также отметили, что даже небольшая подвижность благоприятно влияет на физическое состояние, особенно людей, ведущих малоактивный образ жизни. Начать можно с получасовой интенсивной активности в день. Тренировки помогут долго оставаться в ясном уме и сохранят силу сердца и костей.