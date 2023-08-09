Ученые развеяли миф о минимуме в 10 тысяч шагов для поддержания здоровья

Ежедневные прогулки на 10 тысяч шагов, необходимые для снижения заболевания и поддержания здоровья, могут стать легче. Ученые заявили, что необходимый минимум шагов гораздо меньше, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, показывает, что необходимое количество шагов гораздо меньше, сообщает Sky News.



Согласно полученным данным, всего 3967 шагов достаточно для снижения риска смерти от любой причины, а 2337 шагов – для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно, чем больше шагов, тем лучше. Риск смерти значительно снижается с каждыми добавленными 500-1000 шагами.

Увеличение количества шагов на 1000 в день связано с 15%-ным снижением риска смерти от любой причины, а увеличение на 500 – с 7%-ным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже если люди проходили до 20 тыс. шагов в день, польза для здоровья продолжала расти. Преимущества наблюдаются у представителей разных полов и возрастных групп Анализ охватил более 226 тыс. человек в 17 отдельных исследованиях по всему миру.

Профессор кардиологии из польского Медицинского университета Лодзи Мацей Банах сказал, что полученные его группой результаты применимы к женщинам и мужчинам, независимо от возраста и места проживания.

Все участники, в целом здоровые, принимали участие в исследовании в среднем в течение семи лет. Их средний возраст составлял 64 года, причем соотношение женщин и мужчин было почти 50 на 50.

У участников в возрасте 60 лет и старше риск смерти снижался на 42%, если они проходили от 6 тыс. до 10 тыс. шагов в день, в то время как у молодых людей, проходивших от 7 тыс. до 13 тыс. шагов, риск снижался на 49%.

"В мире, где мы располагаем все более совершенными препаратами для лечения таких специфических заболеваний, как сердечно-сосудистые, мы всегда должны подчеркивать, что изменение образа жизни может быть не менее, а даже более эффективным средством снижения сердечно-сосудистого риска и продления жизни". Мацей Банах

Результаты исследования, опубликованные Европейским обществом кардиологов, прошли рецензирование.

