19:53 04.03.2022
Токаев провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка
Фото: akorda.kz
В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности, укрепления правопорядка в стране, в частности, борьбы с организованной преступностью, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на задачи оперативного реагирования и межведомственной координации. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб является необходимым условием своевременного выявления и предупреждения различных видов угроз.
Фото: akorda.kz
Президент отметил, что в текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства.
Фото: akorda.kz
По результатам совещания дан ряд конкретных поручений, направленных на укрепление системы обеспечения национальной безопасности, принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.