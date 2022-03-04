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Законодательство РК
19:53 04.03.2022

Токаев провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка

Акорда Фото: akorda.kz
В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности, укрепления правопорядка в стране, в частности, борьбы с организованной преступностью, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на задачи оперативного реагирования и межведомственной координации. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб является необходимым условием своевременного выявления и предупреждения различных видов угроз.

Акорда

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что в текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства.

Акорда

Фото: akorda.kz

По результатам совещания дан ряд конкретных поручений, направленных на укрепление системы обеспечения национальной безопасности, принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт
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