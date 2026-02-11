Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан и общественного порядка
Фото: Акорда
Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание с участием руководства Администрации президента, Совета Безопасности и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией "Закон и Порядок".
Президент также проинформировал участников совещания об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.
Ранее Токаеву представили итоговый проект новой Конституции. Позже президент подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.
