Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан и общественного порядка

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание с участием руководства Администрации президента, Совета Безопасности и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией "Закон и Порядок".

Президент также проинформировал участников совещания об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.

Ранее Токаеву представили итоговый проект новой Конституции. Позже президент подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.