Родиной первых мумий может оказаться Европа – ученые

Как пишет rg.ru, ученые пришли к такому выводу, изучив архивные снимки останков 13 человек, которых нашли в отложениях мезолита в долине Саду в Португалии в 1960-е годы.

Ранее было установлено, что массовое погребение появилось около 8 тыс. лет назад. В новом исследовании археологи реконструировали процессы, происходившие после смерти человека с его телом. Это позволило лучше понять погребальные ритуалы, которые существовали тысячелетия назад. В итоге было установлено, что как минимум одно из 13 захороненных тел точно было подвергнуто искусственной мумификации.

Также анализ показал, что некоторые тела были погребены в положении, не характерном для европейских практик. Их похоронили с согнутыми ногами, прижатыми к груди. Тела были высушены перед захоронением, поскольку между костями было обнаружено очень мало соответствующего осадка.

Подобные признаки могут быть результатом управляемого естественного процесса мумификации, считают археологи. Манипуляции с телами во время мумификации должны были происходить в течение длительного периода времени, в течение которого тело постепенно высыхало. Для того, чтобы оно сохранило свою целостность, тело обматывали веревкой или бинтами. Кроме того, обвязывание позволяло придать телу желаемую позу.

Отмечается, что подобное широко практиковалось в Древнем Египте. Но исследователи обращают внимание на тот факт, что возраст самых ранних египетских мумий составляет около 4 тыс. лет, а возраст португальских мумий достигает 8 тыс. лет. Это означает, что тайной мумификации жители современной Европы могли овладеть гораздо раньше древних египтян.

Эксперты предполагают, что обнаруженные следы мумификации могут оказаться древнейшими во всем мире. Пока самыми ранними считаются мумии, обнаруженные в чилийской пустыне Атакама. Их возраст составляет около 7 тыс. лет.