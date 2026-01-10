#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученых удивило содержимое желудка 3000-летней мумии крокодила

Мумия крокодила в музее, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 06:40 Фото: Kunsthistorisches Museum Vienna
3000-летняя мумия крокодила позволила ученым заглянуть в мир древних египетских ритуалов. Исследователи с помощью рентгена и компьютерной томографии смогли раскрыть тайны находки, которые были скрыты на протяжении тысячелетий, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Galaxy, крокодил, известный как образец 2005.335, найденный в Бирмингемском музее и художественной галерее, не является типичной древней мумией. В отличие от человеческих мумий, из которых удалялись органы, крокодил сохранился почти в полном объеме.

В древнем Египте крокодилы были не только страшными хищниками, этих животных почитали. Бог-крокодил Собек считался символом силы, защиты и даже плодородия.

Фото: Манчестерский университет

Некоторых из них разводили и ловили для проведения специальных религиозных ритуалов. Согласно пресс-релизу Манчестерского университета, египтяне верили, что мумифицируя крокодилов и принося их в жертву, они могут обеспечить себе защиту от опасностей, которые представляли эти животные.

Таким образом, в Египте было обнаружено тысячи мумифицированных крокодилов, многие из которых найдены в Фаюме, центре поклонения Собеку.

Фото: Манчестерский университет

Благодаря современным технологиям ученые смогли заглянуть внутрь желудка крокодила, при этом не повредив его мумию. То, что они там нашли, было довольно интересным: гастролиты – небольшие камушки, которые эти рептилии глотают для облегчения пищеварения, и даже рыба, пойманная на бронзовый крючок.

Рыба, которая все еще была прикреплена к крючку, свидетельствует о том, что крокодил был пойман непосредственно перед смертью. Поэтому предпологается, что он был намеренно принесен в жертву.

Настоящей революцией здесь является то, как исследователи используют неинвазивные технологии для изучения древних останков. Вместо того, чтобы вскрывать мумии, рентгеновские лучи и компьютерная томография позволяют ученым заглянуть внутрь, не нанося вреда экспонату.

Ранее мы писали о том, что устрашающие океанические "годзилы" завораживают ученых.

Аксинья Титова
