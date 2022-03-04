Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:41 04.03.2022

У подозреваемых в скотокрадстве изъяли оружие в Карагандинской области

зима Фото: Zakon.kz
По подозрению в 11 фактах кражи домашнего скота задержаны две группы мужчин, передает Zakon.kz.
Пресечена деятельность группы лиц, совершавших кражи в Шетском районе в 2020 году путем отстрела скота. Общая сумма ущерба составляет 2 400 000 тенге. В ходе обысков у задержанных изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие и вещественные доказательства, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

В Улытауском районе задержаны два человека, которые в ноябре 2021 года совершили кражу крупного рогатого скота на общую сумму 3 млн тенге. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Им грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества.

Елена Беляева
Карагандинская область
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
253 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
04.03.2022
В Алматы снесут резиденцию президента: названы причины
04.03.2022
Третий репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Украины
03.03.2022
Сейчас лучшее время для покупки или продажи автомобиля – эксперт
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все