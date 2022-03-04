У подозреваемых в скотокрадстве изъяли оружие в Карагандинской области

Пресечена деятельность группы лиц, совершавших кражи в Шетском районе в 2020 году путем отстрела скота. Общая сумма ущерба составляет 2 400 000 тенге. В ходе обысков у задержанных изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие и вещественные доказательства, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

В Улытауском районе задержаны два человека, которые в ноябре 2021 года совершили кражу крупного рогатого скота на общую сумму 3 млн тенге. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Им грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества.