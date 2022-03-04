Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»

Как сообщает rg.ru, информацию подтвердили в окружении артиста.

Владимир Рублев родился в городе Волжский Волгоградской области, актерскую карьеру начал в Риге, играл в местном ТЮЗе.

В начале 90-х переехал в Петербург и начал сниматься в криминальных сериалах, ставших культовыми. Зрителю он известен по ролям в первом сезоне «Улиц разбитых фонарей», «Ментовских войнах», «Агенте национальной безопасности». Также он снялся в «Империи под ударом», «Убойной силе», «Черном вороне», «Агентстве «Золотая пуля», «Бандитском Петербурге», «Опера-2. Хроники убойного отдела».

Всего Рублев участвовал в 39 российских сериалах и нескольких эпизодах художественных фильмов. Его последней работой стала роль майора в сериале «А.Д» в 2008 году. Потом он перестал сниматься, уехал из Петербурга в Волжский, где и провел свои последние годы.