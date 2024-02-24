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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Константин Капитан

умер актер Фото: ВКонтакте/Константин Капитан
Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет после борьбы с тяжелым заболеванием, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали его близкие во "ВКонтакте".

Константин Капитан известен ролями в кинопроектах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Также актер снимался в сериалах "Дорожный патруль", "Литейный" и "Чужой район". Последнюю роль в кино сыграл в 2015 году в сериале "Такая работа".

Капитан родился в 1967 году в Братске. С 1989 по 1994 год служил в Санкт-Петербургском театре "Буфф".

24 января сообщалось, что российский актер Александр Саюталин, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Невский", умер в возрасте 60 лет.

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