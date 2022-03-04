Палеонтологи обнаружили новый вид стегозавра

Как пишет lenta.ru, вид является древнейшим из найденных в Азии и одним из самых ранних обнаруженных в мире.

Отмечается, что останки стегозавра, включающие кости спины, плеч, бедер, ступней и ребра, относятся к байосскому ярусу средней юры (170-168 млн лет назад), то есть датируются намного более ранним временем, чем большинство известных видов стегозавров.

Новый вид отличается от других известных стегозавров небольшими и менее развитыми лопатками, толстым основанием пластин и другими особенностями. Однако у него есть сходства с некоторыми из более древних бронированных динозавров, которые старше него более чем на 20 млн лет.

Согласно данным исследования, Bashanosaurus primitivus является одним из самых ранних стегозавров наряду с чунгкингозавром и хуаянгозавром, которые затем разделились на другие виды. Все они были обнаружены в формации Шаксимяо, содержащей слои породы от средней до поздней юры, что позволяет предположить, что стегозавры могли возникнуть в Азии.