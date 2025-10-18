#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Обнаружен новый вид длинношеего динозавра

динозавр, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 14:56 Фото: freepik
Окаменелости нового вида динозавров, получившего название Huayracursor jaguensis, были обнаружены в горах на северо-западе Аргентины, сообщает Zakon.kz.

H. jaguensis, вероятно, жил в позднем триасовом периоде, между 201 и 237 миллионами лет назад, говорится в статье в научном журнале Nature.

По словам исследователей, на костях его шеи видны следы расширений, которые могли привести к эволюции завроподоморфов с длинной шеей, обнаруженных в этом регионе в более поздние периоды.

Согласно статье, в позднем триасе произошли радикальные изменения экосистемы, что привело к увеличению разнообразия в нескольких группах животных, включая динозавров, ранних родственников млекопитающих и группу, в которую входят крокодилы.

Значительная часть свидетельств ранней эволюции динозавров была обнаружена в Южной Америке. Большинство ключевых открытий было сделано в бассейне Исчигуаласто-Вилья-Уньон на западе Аргентины и в бассейне Парана на юге Бразилии.

"Эта новая фауна является первой, обнаруженной в недавно выявленном бассейне Северной Прекордильеры", – пишут исследователи.

Однако H. jaguensis был обнаружен в "отдельном" регионе – в горной системе Анд на высоте около 2 миль над уровнем моря.

Зауроподоморфы – травоядные животные, известные своими крупными размерами и длинными шеями. К этой кладе относятся бронтозавры, известные завроподы.

Согласно статье, самые ранние известные зауроподоморфы весили около 10 кг и имели относительно короткую шею, но масса их тела и удлинение шеи увеличились в ходе ранней эволюции, что позволяет предположить, что эти ключевые черты "появились на заре динозавров".

По оценкам, длина H. jaguensis составляла около 1,5 м, а вес – около 18 кг. Шея у него была короче, чем у более поздних завроподоморфов, но шейные позвонки имели признаки удлинения.

Исследователи заявили, что находка H. jaguensis расширяет знания исследователей о разнообразии и географическом ареале ранних динозавров.

В августе 2025 года ученые раскопали древнего крокодила-убийцу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
