Более 520 кубометров снега и бытовых отходов вывезено из Алматы после очистки рек

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, в основном уборка проводилась в Алатауском районе в русле реки Каргалы. От бытовых отходов очистили более одного километра.

Проведенные работы в последующем позволят улучшить водопропускную способность, что снимет угрозу подтопления 57 частным жилым домам с общим количеством проживающего населения более 130 человек. Кроме того, учения проведены и в остальных семи районах города, в рамках учения очищены русла рек и арычные системы от твердо-бытовых отходов, веток и дикорастущей заросли. Всего очищено 42 км русел рек, вывезено более 520 кубометров твердо-бытовых отходов. Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

На учениях задействовано региональное командование «Оңтүстік» НГ РК, службы гражданской защиты города, волонтерские организации и территориальные подразделения МЧС РК. Всего - 337 человек и 67 специальной и инженерной техники.

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

Как сообщается, все городские службы готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенний период.