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00:03 05.03.2022

Более 520 кубометров снега и бытовых отходов вывезено из Алматы после очистки рек

русло реки Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы
В городе Алматы проведены республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022», передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, в основном уборка проводилась в Алатауском районе в русле реки Каргалы. От бытовых отходов очистили более одного километра.

Проведенные работы в последующем позволят улучшить водопропускную способность, что снимет угрозу подтопления 57 частным жилым домам с общим количеством проживающего населения более 130 человек. Кроме того, учения проведены и в остальных семи районах города, в рамках учения очищены русла рек и арычные системы от твердо-бытовых отходов, веток и дикорастущей заросли. Всего очищено 42 км русел рек, вывезено более 520 кубометров твердо-бытовых отходов.Пресс-служба ДЧС Алматы

русло реки

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

На учениях задействовано региональное командование «Оңтүстік» НГ РК, службы гражданской защиты города, волонтерские организации и территориальные подразделения МЧС РК. Всего - 337 человек и 67 специальной и инженерной техники.

русло реки

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

Как сообщается, все городские службы готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенний период.

русло реки

Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

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