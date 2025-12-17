#Казахстан в сравнении
Общество

Более 58 тысяч кубометров мусора вывезли из Алматы

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 15:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о планах по благоустройству города, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, параллельно с развитием полиоцентрической модели Алматы становится зеленым и устойчивым мегаполисом.

"К этой работе привлечены ведущие эксперты и урбанисты из Лондона, Москвы, Шанхая, а также из Казахстана. Для эффективной реализации стандартов благоустройства создан Городской центр урбанистики", – сказал Сатыбалды.

Он сообщил, что в 2026-2027 годах планируется создание и модернизация 38 общественных пространств, включая парк Первого Президента, набережную озера у аэропорта, территории вдоль рек Есентай и Большой Алматинки, а также другие ключевые зоны отдыха.

"По принципу "от фасада до фасада" будут реконструированы 68 улиц. В рамках работ обновят здания, установят современные светильники, уложат тротуары и благоустроят прилегающие территории. Для поддержания чистоты города усилена работа учреждения "Алматы Тазалық". Численность сотрудников увеличена с 600 до 2000 человек, заработная плата выросла со 170 тыс. до 370 тыс. тенге. Также приобретено 330 единиц новой специализированной техники", – отметил аким.

Кроме того, напомнил он, создан единый оператор "Жасыл Алматы", в ведение которого поэтапно передается более 400 гектаров зеленых зон.

"С начала года в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в Алматы очищено свыше 9,4 тысячи гектаров территорий и вывезено более 58 тысяч кубометров мусора. Данная работа будет продолжена и в 2026 году", – заключил Сатыбалды.

Ранее мы писали, что Алматы перейдет на энергетическую утилизацию отходов.

Азамат Сыздыкбаев
