Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:33 05.03.2022

Провалившегося в септик щенка достали спасатели в Мангистауской области

спасение Фото: Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Инцидент произошел в поселке Тенге, передает Zakon.kz

Как рассказали в ДЧС, пишет lada.kz, вызов в противопожарную часть поступил 4 марта около 21:30.

помощь

Фото: Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

На территории жилого дома в уличный туалет провалился щенок. На место выехала одна единица техники и четыре человека личного состава. Собаку благополучно извлекли, - рассказали в в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Елена Беляева
Мангистауская область
В Алматы снесут резиденцию президента: названы причины
04.03.2022
Сейчас лучшее время для покупки или продажи автомобиля – эксперт
04.03.2022
253 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
04.03.2022
В Казахстане разработали комплекс мер по повышению доходов населения
04.03.2022
Гороскоп богатства: кому крупно повезет в марте
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все