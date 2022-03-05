01:33 05.03.2022
Провалившегося в септик щенка достали спасатели в Мангистауской области
Фото: Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Как рассказали в ДЧС, пишет lada.kz, вызов в противопожарную часть поступил 4 марта около 21:30.
Фото: Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
На территории жилого дома в уличный туалет провалился щенок. На место выехала одна единица техники и четыре человека личного состава. Собаку благополучно извлекли, - рассказали в в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.