Крохотного щенка, провалившегося в уличный туалет, спасли в Уральске
Фото: pixabay
Щенок провалился в уличный туалет на территории частного жилого дома. Жалобный писк услышали хозяева. Они попытались вытащить бедолагу самостоятельно, но тщетно, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, с помощью специального приспособления для ловли собак они вызволили животное.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Четвероногий спустя минуту присоединился к своей семье и радостно убежал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Урра, если бы вы видели как я радовалась, когда увидела, как спасатели быстро приехали и спасли нашего любимца. Впервые столкнулась с такой ситуацией", – поделилась девушка своими эмоциями на своей странице в Instagram.
Ранее жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры.
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