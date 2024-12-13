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Происшествия

Крохотного щенка, провалившегося в уличный туалет, спасли в Уральске

Спасатели спасли животное, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 08:05 Фото: pixabay
Щенок провалился в уличный туалет на территории частного жилого дома. Жалобный писк услышали хозяева. Они попытались вытащить бедолагу самостоятельно, но тщетно, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, с помощью специального приспособления для ловли собак они вызволили животное.

Спасатели спасли животное, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 08:05

Фото: пресс-служба МЧС РК

Четвероногий спустя минуту присоединился к своей семье и радостно убежал.

Спасатели спасли животное, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 08:05

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Урра, если бы вы видели как я радовалась, когда увидела, как спасатели быстро приехали и спасли нашего любимца. Впервые столкнулась с такой ситуацией", – поделилась девушка своими эмоциями на своей странице в Instagram.

Ранее жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры.

Аксинья Титова
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