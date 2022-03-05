Александр Бублик принес первую победу Казахстану на Кубке Дэвиса

Как сообщает пресс-служба ФТК, в начале первой партии Александр реализовал брейк-пойнт и вышел вперед. На своей подаче спортсмен играл безупречно. На первой и второй подаче процент выигранных очков был 100%-м. Второй сет, длившийся 27 минут, завершился со счетом 6:2 в пользу Бублика.

Теннисисты, которые впервые встречались друг с другом, провели на корте всего 58 минут.

В рейтинге ATP Бублик занимает 32-е место, а Дурасович - 321-е.

5 марта запланированы три игры: в 19:00 по времени Нур-Султана Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче встретятся с Каспером Руудом и Виктором Дурасовичем, затем Бублик сыграет с Руудом, а Кукушкин - с Дурасовичем.

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