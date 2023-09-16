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Тимофей Скатов принес Казахстану первую победу в Кубке Дэвиса
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (123 АТР) в субботу вечером сыграл с Димитаром Кузмановым (179 АТР) в рамках турнира Кубка Дэвиса и одержал уверенную победу, сообщает Zakon.kz.
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Встреча, которая длилась два часа и 46 минут, прошла на грунтовом корте Национального теннисного центра в Софии (Болгария). Тимофей Скатов нанес поражение Кузматову в трех сетах. Общий счет игры составил 3:6, 6:4, 6:3.
Фото: ktf.kz
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