Чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта

Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может луковичное растение в горшочке, например, крокусы или гиацинты, они достаточно бюджетные и выглядят мило, сообщает РИА Новости.

Флорист Надежда Плешкова рекомендовала дарить луковичные в горшочках коллегам на работе.

Это самые первоцветы. Это достаточно бюджетно. На сегодняшний день, учитывая, как выросли цены на цветы, средняя стоимость букета составляет примерно от 2,5 тысяч, это прекрасный вариант. На работе, например, не каждый готов дарить дорогие букеты коллегам Надежда Плешкова

Флорист и растениевод Наталья Александрова отметила, что можно подарить крокусы, гиацинты или тюльпаны в горшках, в отличии от букета они дольше будут цвести и радовать глаз.

Если отдавать предпочтение букетам, то дольше всего могут сохраниться хризантемы и альстромерии, а вот весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, ирисы – как правило, не стоят долго в вазах.

По словам специалиста, чтобы дольше сохранить букет цветов, следует поставить его в прохладное место, менять каждый день воду и подрезать цветы секатором.

А вот добавки в воду не помогут продлить жизнь букету, они нужны, чтобы вода дольше не портилась, но флористы рекомендуют просто ежедневно менять воду, что лучше и эффективнее сохранит цветы.