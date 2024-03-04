Флорист посоветовала, какой букет выбрать на 8 Марта

Какой букет подарить женщине на Международный женский день 8 Марта и какие букеты пользуются популярностью, рассказала российский флорист Валентина Сафронова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, На 8 Марта можно подарить букет из пионов, эти цветы станут лидерами этого сезона, пишет "Рамблер".

Однако самым бюджетным вариантом остаются тюльпаны. При выборе цветов нужно либо осмотреть их, либо собрать букет самостоятельно, чтобы он дольше простоял.

Флорист уточнила, что популярной тенденцией остаются монобукеты из роз и тюльпанов. В них можно добавить экзотические растения или зелень. Чтобы сделать букет более легким и воздушным, его можно упаковать в бумагу.

Кроме того, Валентина Сафронова посоветовала обратить внимание на стиль минимализм при сборке букета.

По ее словам, следует избегать нагромождений большого количества растений разных видов и расцветок.

Также в моде стиль прованс: композиции из цветов должны быть простыми и слегка небрежными. Чтобы сэкономить на букете, стоит заранее заказать его к нужному дню или приобрести цветы на оптовом рынке.