Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 18,

в Алматы – 66,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 7,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 31,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 37,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 303 536 случаев.

1884 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 506,

в Алматы – 134,

в Шымкенте – 619,

в Акмолинской области – 53,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 24,

в Атырауской области – 55,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 197,

в Карагандинской области – 38,

в Костанайской области – 55,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 72,

в СКО – 85,

в Туркестанской области – 2.

Всего от COVID-19 в стране выздоровели 1 275 617 человек.