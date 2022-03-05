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08:01 05.03.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на 33 заболевших меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 18,

  • в Алматы – 66,

  • в Шымкенте – 4,

  • в Акмолинской области – 7,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 11,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 10,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 5,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Костанайской области – 31,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 12,

  • в СКО – 37,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 303 536 случаев.

1884 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 506,

  • в Алматы – 134,

  • в Шымкенте – 619,

  • в Акмолинской области – 53,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 24,

  • в Атырауской области – 55,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 10,

  • в ЗКО – 197,

  • в Карагандинской области – 38,

  • в Костанайской области – 55,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 8,

  • в Павлодарской области – 72,

  • в СКО – 85,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего от COVID-19 в стране выздоровели 1 275 617 человек.

Данияр Кунафин
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