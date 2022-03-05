Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 18,
в Алматы – 66,
в Шымкенте – 4,
в Акмолинской области – 7,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 11,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 31,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 37,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 303 536 случаев.
1884 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 506,
в Алматы – 134,
в Шымкенте – 619,
в Акмолинской области – 53,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 24,
в Атырауской области – 55,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 197,
в Карагандинской области – 38,
в Костанайской области – 55,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 72,
в СКО – 85,
в Туркестанской области – 2.
Всего от COVID-19 в стране выздоровели 1 275 617 человек.