Назван Топ-4 самых надежных знаков зодиака

Астролог Анна Андросова перечислила четыре знака зодиака, которые вне зависимости от своих жизненных обстоятельств придут на помощь близкому.

Телец

Тельцы по своей натуре любят и ценят комфорт. Потому они много работают, чтобы не нуждаться в чем-либо. Кроме того, представители этого знака зодиака обожают делать подарки родным и близким.

Но некоторые меркантильные личности пользуются этой чертой Тельцов, которые не всегда могут разобраться в людях.

Близнецы

Двойственная натура — Близнецы. Они могут часто ссориться с близкими, но когда понимают — не правы, не стесняются сделать первый шаг к примирению.

Кроме того, как отмечено на сайте «Пятый канал», они готовы многое отдать, чтобы наладить мир с родным человеком.

А со стороны может показаться, что слишком опекают. Но все это из благих намерений, поверьте.

Дева

С одной стороны, Девы отзывчивые и душевные натуры, с другой — в них всегда сидит страх предательства.

Из-за этого они стараются близко не подпускать к себе людей. Но если человек окажется в числе родных, будьте уверены — Дева сделает все для него.

Простит любые обиды, обманы, предательства. Кроме того, представители этого знака зодиака наделены экстрасенсорными способностями. Они видят вещие сны, которые могут уберечь их родных от бед.

Скорпион

Как и Девы, Скорпионы наделены высшими силами. По словам астролога, они предчувствуют приближение беды. Благодаря этому, могут вовремя защитить родных.

Но за это они ничего не требуют взамен. Однако пользоваться этим окружающим вовсе не стоит. Скорпионы способны на месть и подлость.