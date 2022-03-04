Гороскоп богатства: кому крупно повезет в марте

Российский астролог Вероника Авгурова рассказала изданию «Профиль», кому можно не беспокоиться о деньгах в первый месяц наступившей весны.

Телец

В марте у Тельцов могут быть сложности на работе. Скорее всего, представителям знака будет трудно найти общий язык с коллегами.

Однако, Тельцы, вам следует сделать глубокий вдох и постараться спокойно прийти к компромиссу. Тогда и дела пойдут в гору, а на представителей этого знака зодиака сможет обрушиться богатство.

Близнецы

В марте Близнецам точно повезет. В этом поможет умение справляться с ненужными эмоциями и проявить все свои умения и навыки.

Творческий подход к делам и работе позволит Близнецам добиться успеха, покорить новые вершины и крупно разбогатеть.

Скорпион

Кто-то, кто находится выше по должности, сможет помочь Скорпионам продвинуться по карьерной лестнице. Начальство будет вами довольно, успевайте ловить комплименты.

Представители знака достигнут вершины, той, о которой даже боялись мечтать. Плоды своих трудов Скорпионы будут пожинать уже в марте и, возможно, в скором времени крупно разбогатеют.