Казахстанцы стартовали на зимней Паралимпиаде в Пекине

На старт спринтерской биатлонной гонки на 6 км от Казахстана вышли участники не только зимних, но и летних Паралимпийских игр Сергей Усольцев и дебютант паралимпиад, а также знаменосец сборной Ербол Хамитов. Оба выступают в классе LW12 и соревнуются сидя.

Первыми на старт вышли женщины, их гонка стартовала в 10 утра по времени Пекина. Мужская гонка с участием казахстанцев началась по завершении женских соревнований в 10:40 по времени Пекина.

Казахстанцы расположились на 15-м и 16-м местах, но каждый паралимпиец, кто смог финишировать – уже победитель.

Чуть позже на старт биатлона выйдут казахстанские параатлеты, соревнующиеся стоя.