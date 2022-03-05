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09:34 05.03.2022

Казахстанцы стартовали на зимней Паралимпиаде в Пекине

Казахстанцы стартовали на зимней Паралимпиаде Фото: paralympic.kz
Ранним утром 5 марта в Чжанцзякоу начались паралимпийские соревнования в биатлоне среди мужчин, соревнующихся в классе сидя, передает Zakon.kz.

На старт спринтерской биатлонной гонки на 6 км от Казахстана вышли участники не только зимних, но и летних Паралимпийских игр Сергей Усольцев и дебютант паралимпиад, а также знаменосец сборной Ербол Хамитов. Оба выступают в классе LW12 и соревнуются сидя.

Первыми на старт вышли женщины, их гонка стартовала в 10 утра по времени Пекина. Мужская гонка с участием казахстанцев началась по завершении женских соревнований в 10:40 по времени Пекина.

Казахстанцы расположились на 15-м и 16-м местах, но каждый паралимпиец, кто смог финишировать – уже победитель.

Чуть позже на старт биатлона выйдут казахстанские параатлеты, соревнующиеся стоя.

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