Ситуация в Украине: Путин заявил, что РФ не собирается нападать на НАТО, Зеленский высказался о мобилизации

Фото: wikimedia, president.gov.ua

Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО, заверил президент РФ Владимир Путин. Владимир Зеленский рассказал о просьбе военных мобилизовать 500 тыс. украинцев.

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам года. В числе прочего он заявил, что украинские военные просили его привлечь в ВСУ дополнительно 450-500 тыс. человек, однако президент попросил учесть в плане демобилизацию тех, кто уже два года защищает страну. Зеленский также призвал подумать об экономической составляющей и заявил, что подобный масштаб мобилизации будет стоить Украине 500 млрд гривен (около 13 млрд долларов).



Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны. По его словам, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на Европейском континенте.

Абрамович пытался опротестовать решение о санкциях против него, подав иск в Европейский суд в Люксембурге — высшую судебную инстанцию Евросоюза. Адвокаты бизнесмена указывали также на его участие в переговорах о прекращении огня в Украине, создании гуманитарных коридоров и обмене военнопленными. Но в итоге Абрамович дело проиграл.

Из-за недостатка средств ПВО в Украине и в связи с отсутствием решения Конгресса США о дальнейшей помощи Киеву, Вашингтон теперь рассчитывает на помощь партнеров за пределами Европы, а именно Японии, говорится в статье Washington Post.

Руководство американского Сената сообщило, что следующее голосование по вопросу о выделении Украине нового пакета военной помощи может состояться не ранее начала 2024 года. До этого времени представители Демократической и Республиканской партии продолжат переговоры, чтобы разблокировать одобрение помощи, говорят члены Конгресса.



Получение Украиной, Грузией и Молдавией статуса кандидата на вступление в Евросоюз не означает, что они в итоге войдут в сообщество, переговоры будут затягиваться. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами его пула после возвращения из Венгрии.

Поиск формулы мира по урегулированию кризиса на Украине без участия России является абсурдом без потенциала на результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Генпрокуратура ФРГ хочет изъять российские активы на сумму более 720 млн евро и пополнить ими госбюджет — Der Spiegel. Читайте также Пожизненный срок за убийство президента Гаити дали его главному конкуренту В Кыргызстане приняли закон об изменении флага Убившим дочь за отказ выходить замуж родителям дали пожизненный срок в Италии

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