Ученые нашли способ эффективного лечения рака

Новый подход был разработан под руководством двух докторов наук с кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ и опубликован в журнале Molecules.

Как сообщает пресс-служба МГУ, самой сложной задачей при терапии рака остается метастазирование — распространение раковых клеток по организму и возникновение новых очагов опухоли. Всегда существует большая вероятность того, что даже после кардинального воздействия (хирургическая операция, лучевая терапия) останутся живые раковые клетки. Они способны стремительно распространять болезнь на другие органы, что ставит перед учеными сложную задачу поиска альтернативных способов лечения.

Профессор химического факультета МГУ, доктор химических наук Владимир Тишков отметил, что разработка новых подходов к терапии рака – трудоемкий процесс, который требует совместных усилий специалистов из разных областей науки.

Доксорубицин (DOX) — широко известный антибиотик и противораковый препарат, применяемый в том числе для профилактической терапии после удаления твердой опухоли. В работе была использована его комбинация с гинзенозидом (гликозидом женьшеня) Rh2 — соединением, которое отличается способностью повреждать клеточные мембраны и, вероятно, генерировать активные формы кислорода.

Отмечается, что сам по себе гинзенозид Rh2 обладает антиопухолевой активностью, однако по эффективности уступает доксорубицину. Эксперименты ученых показали, что их комбинация уменьшает размеры твердой опухоли у животных сильнее, чем каждое соединение по отдельности.

Неожиданным открытием ученых оказалось то, что инъекция комбинированного препарата (DOX + Rh2) на следующий день после введения животным раковых клеток не позволяет сформироваться опухоли вообще, в то время как по отдельности они такого эффекта не дают. Об этом рассказала соруководитель проекта, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, доктор химических наук Ирина Газарян.