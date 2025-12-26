Эффективный способ борьбы с редкими видами рака нашли иностранные ученые

Редкие формы онкологических заболеваний можно вылечить благодаря специальной терапии, заявили зарубежные врачи. Новый подход основан на тонком генетическом различии между клетками, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали таргетную терапию для Т-клеточных лимфом и лейкозов, которая избирательно уничтожает опухолевые клетки и при этом сохраняет значительную часть здоровых Т-лимфоцитов. Результаты работы опубликовали в журнале Nature Cancer.

Т-клеточные лимфомы и лейкозы встречаются примерно у 100 тысяч человек за год по всему миру. Долгое время это было "слабым местом" онкогематологии, признают медики. В отличие от В-клеточных опухолей, где допустимо почти полное уничтожение здоровых клеток, при поражении Т-клеток такая стратегия опасна: полное подавление иммунитета делает пациента уязвимым к смертельным инфекциям. Поэтому ключевая задача – уничтожить рак, не повредив защиту организма.

"Новый подход основан на тонком генетическом различии между Т-клетками. Здоровые лимфоциты делятся на две группы – с вариантами рецептора TRBC1 и TRBC2, тогда как каждая опухоль несет только один из этих вариантов. Ученые создали антитело, которое распознает исключительно TRBC2-положительные раковые клетки, и связали его с мощным противоопухолевым препаратом. В результате лекарство доставляется точно в опухоль, не задевая значительную часть нормальных Т-клеток", – пояснили авторы научной работы.

В экспериментах на моделях животных терапия привела к уменьшению опухолей и полному исчезновению без заметной токсичности. Более того, рак не возвращался на протяжении всего периода наблюдения.

Исследователи подчеркивают, что сочетание препаратов против TRBC1 и TRBC2 открыли путь к индивидуальному лечению большинства Т-клеточных лимфом и лейкозов.

