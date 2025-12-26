#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Наука и технологии

Эффективный способ борьбы с редкими видами рака нашли иностранные ученые

Женщина лежит с капельницей, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 20:35 Фото: freepik
Редкие формы онкологических заболеваний можно вылечить благодаря специальной терапии, заявили зарубежные врачи. Новый подход основан на тонком генетическом различии между клетками, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали таргетную терапию для Т-клеточных лимфом и лейкозов, которая избирательно уничтожает опухолевые клетки и при этом сохраняет значительную часть здоровых Т-лимфоцитов. Результаты работы опубликовали в журнале Nature Cancer.

Т-клеточные лимфомы и лейкозы встречаются примерно у 100 тысяч человек за год по всему миру. Долгое время это было "слабым местом" онкогематологии, признают медики. В отличие от В-клеточных опухолей, где допустимо почти полное уничтожение здоровых клеток, при поражении Т-клеток такая стратегия опасна: полное подавление иммунитета делает пациента уязвимым к смертельным инфекциям. Поэтому ключевая задача – уничтожить рак, не повредив защиту организма.

"Новый подход основан на тонком генетическом различии между Т-клетками. Здоровые лимфоциты делятся на две группы – с вариантами рецептора TRBC1 и TRBC2, тогда как каждая опухоль несет только один из этих вариантов. Ученые создали антитело, которое распознает исключительно TRBC2-положительные раковые клетки, и связали его с мощным противоопухолевым препаратом. В результате лекарство доставляется точно в опухоль, не задевая значительную часть нормальных Т-клеток", – пояснили авторы научной работы.

В экспериментах на моделях животных терапия привела к уменьшению опухолей и полному исчезновению без заметной токсичности. Более того, рак не возвращался на протяжении всего периода наблюдения.

Исследователи подчеркивают, что сочетание препаратов против TRBC1 и TRBC2 открыли путь к индивидуальному лечению большинства Т-клеточных лимфом и лейкозов.

Ранее Zakon.kz писал, почему люди боятся обследоваться на рак.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Ученые впервые задокументировали редкий вид акул
07:30, 01 сентября 2025
Ученые впервые задокументировали редкий вид акул
Ученые обнаружили, что динозавры тоже болели раком
06:31, 01 июня 2025
Ученые обнаружили, что динозавры тоже болели раком
Названы виды рака, которые развиваются без видимых причин
19:40, 24 марта 2025
Названы виды рака, которые развиваются без видимых причин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: