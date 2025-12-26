Эффективный способ борьбы с редкими видами рака нашли иностранные ученые
Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали таргетную терапию для Т-клеточных лимфом и лейкозов, которая избирательно уничтожает опухолевые клетки и при этом сохраняет значительную часть здоровых Т-лимфоцитов. Результаты работы опубликовали в журнале Nature Cancer.
Т-клеточные лимфомы и лейкозы встречаются примерно у 100 тысяч человек за год по всему миру. Долгое время это было "слабым местом" онкогематологии, признают медики. В отличие от В-клеточных опухолей, где допустимо почти полное уничтожение здоровых клеток, при поражении Т-клеток такая стратегия опасна: полное подавление иммунитета делает пациента уязвимым к смертельным инфекциям. Поэтому ключевая задача – уничтожить рак, не повредив защиту организма.
"Новый подход основан на тонком генетическом различии между Т-клетками. Здоровые лимфоциты делятся на две группы – с вариантами рецептора TRBC1 и TRBC2, тогда как каждая опухоль несет только один из этих вариантов. Ученые создали антитело, которое распознает исключительно TRBC2-положительные раковые клетки, и связали его с мощным противоопухолевым препаратом. В результате лекарство доставляется точно в опухоль, не задевая значительную часть нормальных Т-клеток", – пояснили авторы научной работы.
В экспериментах на моделях животных терапия привела к уменьшению опухолей и полному исчезновению без заметной токсичности. Более того, рак не возвращался на протяжении всего периода наблюдения.
Исследователи подчеркивают, что сочетание препаратов против TRBC1 и TRBC2 открыли путь к индивидуальному лечению большинства Т-клеточных лимфом и лейкозов.
