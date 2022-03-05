Более 100 мертвых пингвинов обнаружили на чилийском пляже

Как сообщили ТАСС в Sernapesca (Национальная служба по рыболовству и аквакультуре Республики Чили), о массовой гибели птиц властям стало известно от местного жителя.

Специалистами, прибывшими на место, было обследовано 4 км береговой линии в районе устья реки Тольтен.

Было подтверждено обнаружение 115 магеллановых пингвинов, 104 серых буревестников, пяти бакланов, одного молодого морского льва и одного белобрюхого дельфина, все они были мертвы. Пресс-служба Sernapesca

Отмечается, что тела нескольких животных отправили на экспертизу.

Национальная служба по рыболовству и аквакультуре Республики Чили уже приступила к подготовке заявления, которое будет подано в прокуратуру «для того, чтобы было начато тщательное расследование для определения причин гибели диких животных».