12:14 05.03.2022
Более 100 мертвых пингвинов обнаружили на чилийском пляже
Фото: unsplash
В центральной части Чили – на берегу в регионе Араукания – обнаружены более 100 мертвых пингвинов, передает Zakon.kz.
Как сообщили ТАСС в Sernapesca (Национальная служба по рыболовству и аквакультуре Республики Чили), о массовой гибели птиц властям стало известно от местного жителя.
Специалистами, прибывшими на место, было обследовано 4 км береговой линии в районе устья реки Тольтен.
Было подтверждено обнаружение 115 магеллановых пингвинов, 104 серых буревестников, пяти бакланов, одного молодого морского льва и одного белобрюхого дельфина, все они были мертвы.Пресс-служба Sernapesca
Отмечается, что тела нескольких животных отправили на экспертизу.
Национальная служба по рыболовству и аквакультуре Республики Чили уже приступила к подготовке заявления, которое будет подано в прокуратуру «для того, чтобы было начато тщательное расследование для определения причин гибели диких животных».