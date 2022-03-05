13:52 05.03.2022
В Восточно-Казахстанской области продлили ограничительные меры
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление от 21 февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В частности, он продлил ограничительные меры с 8 по 21 марта 2022 года на всей территории области.
Предписано довести документ для исполнения до всех физических и юридических, а также всех заинтересованных лиц.
Постановление вступает в силу с 8 марта 2022 года.