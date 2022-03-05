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13:52 05.03.2022

В Восточно-Казахстанской области продлили ограничительные меры

продление ограничительных мер в ВКО Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление от 21 февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, он продлил ограничительные меры с 8 по 21 марта 2022 года на всей территории области.

Предписано довести документ для исполнения до всех физических и юридических, а также всех заинтересованных лиц.

Постановление вступает в силу с 8 марта 2022 года.

Лариса Черненко
Восточно-Казахстанская область
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