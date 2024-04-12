Санитарно-профилатические меры во время паводков: постановление санврача
Местным исполнительным органам областей, городов Астана, Алматы, Шымкент предписано в случаях выхода из строя водопроводных систем и сооружений на пострадавших территориях:
- организовать населению подвоз воды гарантированного качества для хозяйственно-бытовых целей в достаточном количестве специализированным автотранспортом либо раздачу бутилированной питьевой воды (из расчета не менее 3 литра на одного человека в сутки);
- организовать осмотр объектов водообеспечения и открытых водоисточников в местах водозабора;
- обратить особое внимание на используемые в сельских и городских населенных пунктах централизованные и децентрализованные источники водоснабжения (каптажи, колодцы, скважины);
- информировать население о запрете использования в питьевых целях воды без кипячения. Разработать и довести до сведения населения график подвоза (выдачи) воды.
Для проведения санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий:
- предусмотреть выделение финансовых средств на приобретение услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- создать запас средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации для проведения обеззараживания воды централизованных и децентрализованных систем водоснабжения (каптажи, колодцы и др), систем и сооружений водоотведения (включая выгребные ямы, надворные установки), обработки территорий и зданий.
В пунктах временного размещения (ПВР):
- создать надлежащие условия проживания, питания и бытового обеспечения эвакуированного населения;
- организовать раздачу средств гигиены (мыло, дезинфицирующие средства);
- обеспечить своевременную уборку, дезинфекцию, проветривание помещений;
- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в ПВР, развернутых в организациях образования, с сохранением режимов обучения и питания учащихся в соответствии с требованиями санитарных правил.
В зонах подтопления:
- обеспечить проведение мониторинга и оценки степени инфекционной безопасности воды и грунта;
- совместно с органами ветеринарного контроля обеспечить контроль проведения защитных мероприятий на скотомогильниках и почвенных очагах сибирской язвы, попавших в зону подтопления.
При стабилизации паводковой ситуации обеспечить:
- очистку и дезинфекцию водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения;
- санитарную очистку территорий поселений (частные домовладения, свалки и полигоны твердых бытовых отходов, кладбища, контейнерные площадки и другие объекты) с утилизацией собранных отходов на специально отведенных участках;
- сбор и захоронение павших животных, с соблюдением установленных требований;
- проведение мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний и особо-опасных инфекций среди животных и населения с лабораторным исследованием очагов сибиреязвенных захоронений.
Управлениям здравоохранения областей, городов Астана, Алматы и Шымкент предписано:
- Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к своевременному выявлению, проведению диагностических обследований, госпитализации больных, оказанию им квалифицированной медицинской помощи на период паводка.
- Создать необходимый запас лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских иммунобиологических препаратов и средств экстренной профилактики.
- Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, эвакуированными в ПВР.
- Совместно с органами санитарно-эпидемиологической службы определить контингенты населения, подлежащие иммунизации по эпидемическим показаниям в зонах возможных затоплений и обеспечить проведение иммунизации.
- Обеспечить оперативное направление экстренных извещений в органы санитарно-эпидемиологической службы на каждый подозрительный и подтвержденный случай инфекционного заболевания среди населения.
- Обеспечить незамедлительную изоляцию лиц, эвакуированных в ПВР, с признаками инфекционного заболевания и проведение противоэпидемических мероприятий.
- Обеспечить медицинское наблюдение за лицами, находившимися в контакте с больным инфекционными заболеваниями.
- При регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения обеспечить изоляцию и госпитализацию больных.
Вместе с тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по эксплуатации централизованных источников, систем водоснабжения и нецентрализованных источников водоснабжения необходимо:
- Обеспечить население питьевой водой гарантированного качества;
- Произвести расчет и обеспечить наличие необходимого количества реагентов и обеззараживающих средств, исходя из их суточного расходования, и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки.
- Усилить производственный контроль за безопасностью питьевой воды, подаваемой населению, в том числе по микробиологическим и вирусологическим показателям.
- Проводить своевременное обеззараживание питьевой воды в соответствии с технологией водоподготовки, требованиями санитарных правил к объектам водообеспечения и гигиенических нормативов показателей безопасности питьевой воды.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству и реализации пищевых продуктов на территориях, попавших в зону подтопления:
- Усилить производственный контроль соблюдения санитарных правил и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.
Руководителям территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить:
- На постоянной основе проводить гигиеническую оценку качества воды, состояния водопроводных и канализационных сетей на территориях, попавших в зону подтопления, обратив особое внимание на источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи, скважины).
- Установить контроль за работой объектов водоснабжения, технологией водоподготовки и обеззараживания воды, а также проведением дезифекционных и дератизационных мероприятий, в том числе при ликвидации последствий паводка.
- Усилить контроль за работой объектов жизнеобеспечения населения в период паводка, ПВР, проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.
- Установить круглосуточное дежурство специалистов ДСЭК в ПВР с размещением эвакуированного населения более 20 человек.
- Обеспечить контроль за организацией питания и проживания, эвакуированного населения с мест подтопления, размещенных в ПВР.
- Усилить контроль за своевременной уборкой, дезинфекцией и проветриванием помещений ПВР.
- Обеспечить контроль за иммунизацией в зоне подтопления подлежащего контингента (дети до 14 лет) против вирусного гепатита А;.
- Обеспечить в период паводка широкое проведение в средствах массовой информации разъяснительной работы среди населения о мерах личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний, и прежде всего кишечных инфекций.
- Проводить отбор проб питьевой воды и готовых блюд в ПВР и на объектах общественного питания, задействованных в организациях горячего питания эвакуированному населению и специалистов, принимающих участие в ликвидации ЧС.
В свою очередь председателю правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения РК необходимо обеспечить оказание консультативно-методической помощи территориальным департаментам, организациям, учреждениям и населению по проведению дезинфекционных мероприятий с выездом в регионы, попавших в зону подтопления.
Председателю правления РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, директорам противочумных станций:
- Обеспечить готовность лабораторий для проведения расширенных исследований объектов окружающей среды, необходимый запас тест-систем для дезинфицирующих средств.
- Обеспечить оперативное проведение лабораторных исследований.
Постановление вступает в силу со дня подписания.