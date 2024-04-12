Санитарно-профилатические меры во время паводков: постановление санврача

Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление от 4 апреля 2024 года "Об усилении санитарно-профилактических мероприятий в период паводка", сообщает Zakon.kz.

Местным исполнительным органам областей, городов Астана, Алматы, Шымкент предписано в случаях выхода из строя водопроводных систем и сооружений на пострадавших территориях:

организовать населению подвоз воды гарантированного качества для хозяйственно-бытовых целей в достаточном количестве специализированным автотранспортом либо раздачу бутилированной питьевой воды (из расчета не менее 3 литра на одного человека в сутки);

организовать осмотр объектов водообеспечения и открытых водоисточников в местах водозабора;

обратить особое внимание на используемые в сельских и городских населенных пунктах централизованные и децентрализованные источники водоснабжения (каптажи, колодцы, скважины);

информировать население о запрете использования в питьевых целях воды без кипячения. Разработать и довести до сведения населения график подвоза (выдачи) воды.

Для проведения санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий:

предусмотреть выделение финансовых средств на приобретение услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

создать запас средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации для проведения обеззараживания воды централизованных и децентрализованных систем водоснабжения (каптажи, колодцы и др), систем и сооружений водоотведения (включая выгребные ямы, надворные установки), обработки территорий и зданий.

В пунктах временного размещения (ПВР):

создать надлежащие условия проживания, питания и бытового обеспечения эвакуированного населения;

организовать раздачу средств гигиены (мыло, дезинфицирующие средства);

обеспечить своевременную уборку, дезинфекцию, проветривание помещений;

обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в ПВР, развернутых в организациях образования, с сохранением режимов обучения и питания учащихся в соответствии с требованиями санитарных правил.

В зонах подтопления:

обеспечить проведение мониторинга и оценки степени инфекционной безопасности воды и грунта;

совместно с органами ветеринарного контроля обеспечить контроль проведения защитных мероприятий на скотомогильниках и почвенных очагах сибирской язвы, попавших в зону подтопления.

При стабилизации паводковой ситуации обеспечить:

очистку и дезинфекцию водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения;

санитарную очистку территорий поселений (частные домовладения, свалки и полигоны твердых бытовых отходов, кладбища, контейнерные площадки и другие объекты) с утилизацией собранных отходов на специально отведенных участках;

сбор и захоронение павших животных, с соблюдением установленных требований;

проведение мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний и особо-опасных инфекций среди животных и населения с лабораторным исследованием очагов сибиреязвенных захоронений.

Управлениям здравоохранения областей, городов Астана, Алматы и Шымкент предписано:

Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к своевременному выявлению, проведению диагностических обследований, госпитализации больных, оказанию им квалифицированной медицинской помощи на период паводка. Создать необходимый запас лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских иммунобиологических препаратов и средств экстренной профилактики. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, эвакуированными в ПВР. Совместно с органами санитарно-эпидемиологической службы определить контингенты населения, подлежащие иммунизации по эпидемическим показаниям в зонах возможных затоплений и обеспечить проведение иммунизации. Обеспечить оперативное направление экстренных извещений в органы санитарно-эпидемиологической службы на каждый подозрительный и подтвержденный случай инфекционного заболевания среди населения. Обеспечить незамедлительную изоляцию лиц, эвакуированных в ПВР, с признаками инфекционного заболевания и проведение противоэпидемических мероприятий. Обеспечить медицинское наблюдение за лицами, находившимися в контакте с больным инфекционными заболеваниями. При регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения обеспечить изоляцию и госпитализацию больных.

Вместе с тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по эксплуатации централизованных источников, систем водоснабжения и нецентрализованных источников водоснабжения необходимо:

Обеспечить население питьевой водой гарантированного качества;

Произвести расчет и обеспечить наличие необходимого количества реагентов и обеззараживающих средств, исходя из их суточного расходования, и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки.

Усилить производственный контроль за безопасностью питьевой воды, подаваемой населению, в том числе по микробиологическим и вирусологическим показателям.

Проводить своевременное обеззараживание питьевой воды в соответствии с технологией водоподготовки, требованиями санитарных правил к объектам водообеспечения и гигиенических нормативов показателей безопасности питьевой воды.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству и реализации пищевых продуктов на территориях, попавших в зону подтопления:

Усилить производственный контроль соблюдения санитарных правил и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Руководителям территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить:

На постоянной основе проводить гигиеническую оценку качества воды, состояния водопроводных и канализационных сетей на территориях, попавших в зону подтопления, обратив особое внимание на источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи, скважины).

Установить контроль за работой объектов водоснабжения, технологией водоподготовки и обеззараживания воды, а также проведением дезифекционных и дератизационных мероприятий, в том числе при ликвидации последствий паводка.

Усилить контроль за работой объектов жизнеобеспечения населения в период паводка, ПВР, проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Установить круглосуточное дежурство специалистов ДСЭК в ПВР с размещением эвакуированного населения более 20 человек.

Обеспечить контроль за организацией питания и проживания, эвакуированного населения с мест подтопления, размещенных в ПВР.

Усилить контроль за своевременной уборкой, дезинфекцией и проветриванием помещений ПВР.

Обеспечить контроль за иммунизацией в зоне подтопления подлежащего контингента (дети до 14 лет) против вирусного гепатита А;.

Обеспечить в период паводка широкое проведение в средствах массовой информации разъяснительной работы среди населения о мерах личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний, и прежде всего кишечных инфекций.

Проводить отбор проб питьевой воды и готовых блюд в ПВР и на объектах общественного питания, задействованных в организациях горячего питания эвакуированному населению и специалистов, принимающих участие в ликвидации ЧС.

В свою очередь председателю правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения РК необходимо обеспечить оказание консультативно-методической помощи территориальным департаментам, организациям, учреждениям и населению по проведению дезинфекционных мероприятий с выездом в регионы, попавших в зону подтопления.

Председателю правления РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, директорам противочумных станций:

Обеспечить готовность лабораторий для проведения расширенных исследований объектов окружающей среды, необходимый запас тест-систем для дезинфицирующих средств.

Обеспечить оперативное проведение лабораторных исследований.

Постановление вступает в силу со дня подписания.