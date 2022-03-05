15:05 05.03.2022
Россия сняла ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана
Фото: pixabay
Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменил ранее введенные ограничения и возобновил ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, в том числе из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Так, без учета ограничений по предприятиям-производителям разрешается ввозить:
томаты из Республики Армения;
томаты из Азербайджанской Республики;
томаты и перцы из Республики Беларусь;
томаты и перцы из Республики Казахстан;
картофель из Арабской Республики Египет;
томаты и перцы из Республики Кыргызстан;
томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турецкой Республики;
томаты и перцы из Туркменистана;
томаты и перцы из Республики Узбекистан.
Как говорится в сообщении, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также в рамках мер по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран – членов ЕАЭС.