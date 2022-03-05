Россия сняла ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана

Так, без учета ограничений по предприятиям-производителям разрешается ввозить:

томаты из Республики Армения;

томаты из Азербайджанской Республики;

томаты и перцы из Республики Беларусь;

томаты и перцы из Республики Казахстан;

картофель из Арабской Республики Египет;

томаты и перцы из Республики Кыргызстан;

томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турецкой Республики;

томаты и перцы из Туркменистана;

томаты и перцы из Республики Узбекистан.

Как говорится в сообщении, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также в рамках мер по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран – членов ЕАЭС.