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15:05 05.03.2022

Россия сняла ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана

Россия сняла запрет на ввоз помидоров из Казахстана Фото: pixabay
Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменил ранее введенные ограничения и возобновил ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, в том числе из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, без учета ограничений по предприятиям-производителям разрешается ввозить:

  • томаты из Республики Армения;

  • томаты из Азербайджанской Республики;

  • томаты и перцы из Республики Беларусь;

  • томаты и перцы из Республики Казахстан;

  • картофель из Арабской Республики Египет;

  • томаты и перцы из Республики Кыргызстан;

  • томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турецкой Республики;

  • томаты и перцы из Туркменистана;

  • томаты и перцы из Республики Узбекистан.

Как говорится в сообщении, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также в рамках мер по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран – членов ЕАЭС.

Лариса Черненко
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