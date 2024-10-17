Россия запретила импорт пшеницы, томатов и перцев из Казахстана
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ограничила ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее решение Россельхознадзора вводится с сегодняшнего дня.
"С 17 октября 2024 года ввести временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан", – следует из документа.
Временный запрет на ввоз в РФ из РК вводится на:
- пшеницу (мягкой и твердой), чечевицу, семена льна масличного, за исключением транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судна;
- томаты;
- перцы;
- семена подсолнечника для посева (происхождением третьих стран);
- дыни свежие (происхождением Казахстан).
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