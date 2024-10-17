Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Россия запретила импорт пшеницы, томатов и перцев из Казахстана

Зерно, сбор зерна, пшеница, сельхозтехника, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 15:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ограничила ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение Россельхознадзора вводится с сегодняшнего дня.

"С 17 октября 2024 года ввести временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан", – следует из документа.

Временный запрет на ввоз в РФ из РК вводится на:

  • пшеницу (мягкой и твердой), чечевицу, семена льна масличного, за исключением транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судна;
  • томаты;
  • перцы;
  • семена подсолнечника для посева (происхождением третьих стран);
  • дыни свежие (происхождением Казахстан).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 15:12
Запрет на ввоз пшеницы до конца 2024 года ввели в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 15:12

Ранее мы писали, как Казахстан отреагировал на просьбу Роспотребнадзора приостановить экспорт зерна.

Читайте также

Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане
Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане
Впервые NAIZA в Караганде!
Впервые NAIZA проведет турнир в Караганде!
Остаемся зимовать: грациозные лебеди прилетели на озеро Караколь
Остаемся зимовать: грациозные лебеди прилетели на озеро Караколь
Динара Халдарова
Россия Казахстан 2024 год Пшеница
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суперлуние
Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: