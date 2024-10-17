Россия запретила импорт пшеницы, томатов и перцев из Казахстана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ограничила ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение Россельхознадзора вводится с сегодняшнего дня.

"С 17 октября 2024 года ввести временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан", – следует из документа.

Временный запрет на ввоз в РФ из РК вводится на:

пшеницу (мягкой и твердой), чечевицу, семена льна масличного, за исключением транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судна ;

; томаты;

перцы;

семена подсолнечника для посева (происхождением третьих стран);

дыни свежие (происхождением Казахстан).

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