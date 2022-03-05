Известный испанский певец спародировал Димаша Кудайбергена

Об этом Димаш написал на своей странице в Instagram.

Agoney – испанский певец, композитор и исполнитель, прославившийся благодаря участию в программе Operación Triunfo 2017.

Tu cara me suena (аналог проектов «Один в один» или «Точь в точь») — шоу перевоплощений, участники которого примеряют на себя образы известных музыкантов прошлого и настоящего, вживую исполняют на сцене их песни, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал.