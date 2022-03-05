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15:16 05.03.2022

Известный испанский певец спародировал Димаша Кудайбергена

димаш кудайберген, испания, певец. пародия Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
4 марта в проекте Tu cara me suena в эфире испанского телеканала Antena 3 зрители увидели выступление известного музыканта Агонея Эрнандеса (Agoney) с композицией в исполнении Димаша Кудайбергена SOS d’un terrien détresse, передает Zakon.kz.

Об этом Димаш написал на своей странице в Instagram.

Agoney испанский певец, композитор и исполнитель, прославившийся благодаря участию в программе Operación Triunfo 2017.

Tu cara me suena (аналог проектов «Один в один» или «Точь в точь») — шоу перевоплощений, участники которого примеряют на себя образы известных музыкантов прошлого и настоящего, вживую исполняют на сцене их песни, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал.

Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Испания
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