Димаш Кудайберген вдохновил испанского художника на создание манги
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
6 марта в испанском издательстве Planeta de Agostini вышла публикация новой манги "Voices of space". По словам автора, его вдохновило творчество Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.
Автор манги – художник из Испании Альберто Митя рассказал, что его вдохновила песня "S.O.S" в исполнении казахстанского артиста, пишет сайт dimashnews.com.
"Я написал это произведение с надеждой, что больше людей смогут познакомиться с творчеством Димаша и его удивительным голосом. "Voices of space" – научно-фантастическая и фэнтезийная манга про главного героя, мальчика, который сражается в космических состязаниях своим голосом", – поделился Альберто Митя.
Фото: dimashnews.com
"Voices of space" ("Голоса космоса") – манга в жанре научной фантастики объемом 25 страниц. Это история о людях, которые рождаются с удивительным даром – красивым голосом, позволяющим дарить счастье и радость, а также захватывать целые планеты, отмечено в публикации.
Фото: dimashnews.com
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