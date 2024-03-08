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Димаш Кудайберген вдохновил испанского художника на создание манги

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 17:53 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
6 марта в испанском издательстве Planeta de Agostini вышла публикация новой манги "Voices of space". По словам автора, его вдохновило творчество Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Автор манги – художник из Испании Альберто Митя рассказал, что его вдохновила песня "S.O.S" в исполнении казахстанского артиста, пишет сайт dimashnews.com.

"Я написал это произведение с надеждой, что больше людей смогут познакомиться с творчеством Димаша и его удивительным голосом. "Voices of space" – научно-фантастическая и фэнтезийная манга про главного героя, мальчика, который сражается в космических состязаниях своим голосом", – поделился Альберто Митя.
"Voices of space", фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 17:53

Фото: dimashnews.com

"Voices of space" ("Голоса космоса") – манга в жанре научной фантастики объемом 25 страниц. Это история о людях, которые рождаются с удивительным даром – красивым голосом, позволяющим дарить счастье и радость, а также захватывать целые планеты, отмечено в публикации.

"Voices of space" , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 17:53

Фото: dimashnews.com

Ранее Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов новым селфи из Северного Кипра.

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