Курс доллара превысил 503 тенге на торгах: обменники прекратили продажу

На утренних торгах курс доллара составил 501,64 тенге (+1,92 тенге).

Торги по другим валютам не проводились в связи с праздничным днем 8 марта (Международный женский день) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.

Между тем обменные пункты Алматы, Нур-Султана и других городов прекратили продажу доллара и евро.