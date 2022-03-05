Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:48 05.03.2022

Курс доллара превысил 503 тенге на торгах: обменники прекратили продажу

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 503,30 тенге, поднявшись на 3,58 тенге, передает Zakon.kz.

На утренних торгах курс доллара составил 501,64 тенге (+1,92 тенге).

Торги по другим валютам не проводились в связи с праздничным днем 8 марта (Международный женский день) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.

Между тем обменные пункты Алматы, Нур-Султана и других городов прекратили продажу доллара и евро.

продажа долларов прекращена

Фото: скриншот

Покупают же доллары по 512-517 тенге, евро покупают по 560-567 тенге, продажа в большинстве обменников отсутствует, в некоторых продают по 572 тенге. Российские рубль покупают/продают по 4,3-5,3 тенге.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
Сейчас лучшее время для покупки или продажи автомобиля – эксперт
04.03.2022
Ливень и сильный ветер ожидаются в Казахстане
04.03.2022
Ситуация в Украине: переговоры в закрытом режиме, рекордные цены на газ в Европе
04.03.2022
Колонна военной техники на трассе Алматы – Капшагай напугала казахстанцев
04.03.2022
Токаев провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все