Весенняя «переобувка» авто: когда следует сменить зимнюю резину

Требования к использованию шин и колес установлены приложением №8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). Подпункт 5.5. Приложения 8 к регламенту

При этом регламент не запрещает эксплуатировать летнюю резину в Казахстане в период с марта по ноябрь.

В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств. Подпункт 5.5. Приложения 8 к регламенту

Но специалисты советуют больше ориентироваться на погоду.

Я рекомендую переобувать авто в весенний период, когда будет устойчивая плюсовая температура. Температурный режим при этом не подразумевает от 0 и плюс, а именно +4°C и выше устойчивая. Специалист-шинник Аскар Баулин

По словам специалиста, разница между летней и зимней шинами – в составе.

Летняя шина зимой замерзает, становится колом. В этом случае машина может стать неуправляемой. Зимняя шина – более мягкая, и она зимой не замерзает, у нее хорошее сцепление с дорогой. Однако на зимней резине летом ездить опасно. Во-первых, она не предназначена для высоких температур. Поэтому на скорости, на трассе может раздуться, что может привести к ДТП. Во-вторых, шипы на асфальте при резком торможении не цепляются за поверхность, а скользят, что также может привести к аварии. Аскар Баулин

Согласно п. 5 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей, предусматривается штраф в размере 5 МРП или 15 315 тенге (1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге).